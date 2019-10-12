خيمينيز متحدثًا عن الاتحاد: تجربة معقدة وانتهت أخيرًا

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب التشيلي لويس خيمينيز، لاعب الاتحاد السابق، كواليس أيامه الأخيرة مع العميد قبل فسخ عقده من قبل إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي.

وتحدث لويس خيمينيز قائلًا: هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك الأمر طوال مشواري الكروي، هناك تجربتي كانت معقدة، لكن الأمر انتهى أخيرًا.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد قرر فسخ عقد لويس خيمينيز بعد الخسارة من الهلال بثلاثية مقابل هدف في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض لويس خيمينيز خلال فترة تواجده بنادي الاتحاد لتهديدات بالقتل؛ بسبب هبوط أدائه وعدم تقديمه للأداء المنتظر منه مع العميد.

من ناحية أخرى، أصبح نادي الاتحاد يُفكر حاليًّا في البحث عن مدرب أجنبي بديلًا للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا الذي أصبح قريبًا من مغادرة العميد بسبب سوء النتائج.

وكان محمد نور لاعب الاتحاد السابق، انتقد الأوضاع الحالية للعميد قائلًا: حال الاتحاد لا يسر عدو ولا حبيب.