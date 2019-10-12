خيمينيز متحدثًا عن الاتحاد: تجربة معقدة وانتهت أخيرًا

خيمينيز متحدثًا عن الاتحاد: تجربة معقدة وانتهت أخيرًا

2019/10/12
الساعة 6:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب التشيلي لويس خيمينيز، لاعب الاتحاد السابق، كواليس أيامه الأخيرة مع العميد قبل فسخ عقده من قبل إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي.

وتحدث لويس خيمينيز قائلًا: هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك الأمر طوال مشواري الكروي، هناك تجربتي كانت معقدة، لكن الأمر انتهى أخيرًا.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد قرر فسخ عقد لويس خيمينيز بعد الخسارة من الهلال بثلاثية مقابل هدف في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض لويس خيمينيز خلال فترة تواجده بنادي الاتحاد لتهديدات بالقتل؛ بسبب هبوط أدائه وعدم تقديمه للأداء المنتظر منه مع العميد.

من ناحية أخرى، أصبح نادي الاتحاد يُفكر حاليًّا في البحث عن مدرب أجنبي بديلًا للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا الذي أصبح قريبًا من مغادرة العميد بسبب سوء النتائج.

وكان محمد نور لاعب الاتحاد السابق، انتقد الأوضاع الحالية للعميد قائلًا: حال الاتحاد لا يسر عدو ولا حبيب.


هل قرأت هذا ؟
  • إصابة نجم #الاتحاد تُزيد الأوضاع توترًا
    •
  • بريجوفيتش يُفكر في الرحيل رغم انضمامه لتدريبات الاتحاد
    •
  • رئيس #الاتحاد في خطر
    •
  • محمد نور: أوضاع #الاتحاد لا تسر عدو ولا حبيب
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم