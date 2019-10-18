خيمينيز يُواصل استفزازه لجمهور الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

واصل اللاعب التشيلي لويس خيمينيز، لاعب نادي الاتحاد السابق، استفزازه لجماهير العميد وذلك بعد فسخ تعاقده من قبل إدارة النادي في سبتمبر الماضي.

وأثناء المؤتمر الصحافي لتقديمه لاعبًا لنادي بالستينو التشيلي أكد أنه تعرض للتهديد بالقتل من قبل بعض الجماهير الاتحادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن البعض من جمهور العميد قد يُعاني من مشكلة ما في منزله بسبب كثرة التهديدات التي أُرسلت له بالإيذاء والقتل.

وأشار خيمينيز أنه شعر بعدم الراحة والاستقرار هو وأسرته فعلى الفور اتخذ القرار بالرحيل عن صفوف العميد.

جدير بالذكر أن إدارة الاتحاد كانت قررت فسخ تعاقدها مع لويس خيمينيز عقب الخسارة من نادي الهلال بثلاثية مقابل هدف يوم 21 سبتمبر الماضي في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانضم لويس خيمينيز لمدة شهرين فقط لصفوف نادي الاتحاد قادمًا من نادي بالستينو التشيلي قبل أن يعود إلى الأخير مجددًا.