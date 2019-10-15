خيمي: لدي إحساس أن الهلال سيُتوج بـ الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

كشف حاتم خيمي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة السابق عن توقعاته بفوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الجاري.

وقال خيمي: رازفان لوسيسكو يتعامل بشكل جيد للغاية مع المباريات، بالإضافة إلى تعامل الإدارة، ولدي إحساس أن الهلال سيفوز بدوري أبطال آسيا هذا العام.

وأضاف خيمي: ستنتهي مقولة العالمية صعبة قوية في حال فاز الهلال بـ الآسيوية.

وكان الهلال هزم نادي السد القطري في قطر برباعية مقابل هدف في ذهاب دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وستُقام مباراة الهلال والسد في إياب دور الأربعة من البطولة الآسيوية يوم 22 أكتوبر الجاري في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.