داعش يعترف بمقتل البغدادي ويعين أبا إبراهيم الهاشمي خلفًا له

داعش يعترف بمقتل البغدادي ويعين أبا إبراهيم الهاشمي خلفًا له

2019/10/31
الساعة 6:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

اعترف تنظيم داعش الإرهابي بمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في العملية التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في سوريا فجر السبت الماضي.

وأعلن التنظيم تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفًا له.


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