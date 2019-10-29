دافوس الصحراء حديث العالم

المواطن - أحمد سعيد - الرياض

ربما ردود الأفعال على مبادرة مستقبل الاستثمار لم تبدأ بعدُ؛ لأن المحصلة البائنة معروفة والمكتسبات التي يحققها كل مرة منتدى دافوس الصحراء واضحة للعيان لا تحتاج رأيًا أو إشادة، لكن الآراء التي تحدثت لم تتحدث عن دافوس الصحراء وحده بل عن فعاليات تنموية متتابعة تتراص على أرض المملكة كأنها بنيان مرصوص، لبنة خلف أخرى في بنيان المملكة الحديثة.

حول هذا المعنى كانت آراء المراقبين في منتدى دافوس الصحراء، إذ يقول الإعلامي عبدالله البندر: “اليوم مبادرة مستقبل الاستثمار وهو أحد أهم وأضخم المنتديات التي تعنى بالاقتصاد وفيه إعلان العديد من المشاريع التنموية، وبعد عدة شهور مؤتمر الذكاء الاصطناعي في الرياض، ومن ثم الحدث الأهم عالميًّا قمة مجموعة العشرين، اللهم لك الحمد على نعمة هذا الوطن”.

منذر آل الشيخ مبارك، أشاد هو الآخر بخطوات المملكة المتتابعة الطامحة، قائلًا: “دافوس الصحراء 49 شريك عالمي و300 متحدث والمشاركات الأكبر كانت من نصيب أمريكا الشمالية وأوروبا، إنها السعودية قبلة العالم يا سادة”، هذا بينما قدم منصور بن سعد آل سعود، الأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رعايته دافوس الصحراء.

منصور بن سعد أكد أن العالم كله يتحدث عن منتدى دافوس الصحراء، مؤكدًا من أرض الصين أن “السعودية أصبحت بمنتدى دافوس الصحراء وما يقدمه من مبادرات وفرص استثمارية محط أنظار وحديث العالم، الآن أحضر معرض في هونج كونج والجميع يتحدث عن منتدى مستقبل الاستثمار السعودي شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.