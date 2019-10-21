دا كوستا: هذا سبب تفاقم إصابتي.. وإقالة سييرا لا تعنيني

المواطن - مروة نبيل

كشف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي، مروان دا كوستا، عن سبب تفاقم إصابته، والتي أبعدته عن مباريات العميد خلال الفترة الأخيرة.

ويغيب دا كوستا عن المشاركة مع الاتحاد منذ الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث عانى من آلام في الظهور، وغادر إلى خارج السعودية لإجراء فحوصات طبية، قبل أن يُشارك في المران الجماعي اليوم.

وتحدث دا كوستا عن إصابته قائلًا: “إصابتي تعرضت لها الفترة الماضية بسبب مشاركتي المتلاحقة مع المنتخب إفريقيًّا والبطولات المحلية.. كما أن استعجال الجهاز الفني ومطالبتي سريعًا بالعودة للعب ساهم في تضاعف الإصابة من جديد”.

وتابع تصريحاته التي نقلها الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه على “تويتر”: “حاليًّا أنهيت برنامجي الطبي والتأهيلي ورجعت للمشاركة في التدريبات الجماعية واستعادة لياقتي.. متمنيًا أن أوفق مع زملائي اللاعبين في إسعاد الجماهير بالانتصارات”.

وعن رد فعله على إقالة المدرب التشيلي لويس سييرا، قال دا كوستا: “هذا الأمر لا يعنيني كونه شأن خاص بين الإدارة والمدرب سييرا.. وهذا حال كرة القدم سيستمر الاتحاد بالمنافسة في كل مباراة لتحقيق الفوز”.