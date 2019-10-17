دا كوستا يغيب عن مباراة الوحدة ضد الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدافع العميد، المغربي مروان دا كوستا غيابه عن مباراة الوحدة ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال مروان دا كوستا عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”: “بدأت في التمارين الفردية، والإصابة في تحسن، لكن لا أستطيع المشاركة في اللقاء القادم”.

وأضاف قائلًا: “أعمل كثيرًا لمحاولة أن أكون جاهزًا في المباراة التي تلي مواجهة الوحدة ، وأعدكم بفعل المستحيل كي أعود بأسرع وقت ممكن، شكرًا لكم على دعمكم وتوجيهكم”.

وكان مروان دا كوستا صاحب الـ33 عامًا، قد غادر إلى خارج السعودية خلال الفترة الماضية، لإجراء فحوصات طبية، بعدما اشتكى من آلام في الظهر، حرمته المشاركة مع الاتحاد خلال الجولات الثلاث الأخيرة.