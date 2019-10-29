دا كوستا ينتقد حكم مباراة الاتحاد وأبها

المواطن - مروة نبيل

أبدى مدافع العميد، المغربي مروان دا كوستا استياءه من حكم مباراة الاتحاد وأبها ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف.

ونشر المدافع المغربي دا كوستا عبر حسابه الرسمي على موقع “انستقرام”، صور ومقطع فيديو وهو يتعرض للدفع داخل منطقة الجزاء في مباراة الاتحاد وأبها الأخيرة، وتم اللجوء إلى تقنية الفيديو، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا.

وعلق دا كوستا باللغة الإنجليزية قائلًا: “كيف لا يمكن رؤية ركلة الجزاء؟!”، وقام بنشر مقطع فيديو آخر من مباراة الاتحاد وأبها أيضًا، ولكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لصالح زميله عبدالعزيز البيشي، بعد عودته إلى تقنية الفيديو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الأهلي في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح في مصالحة جماهيره وحسم ديربي جدة لصالحه.