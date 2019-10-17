دخول مجاني بـ مباريات بطولة دوري الخماسي للصالات الجمعة

المواطن - واس

انطلقت أمس الخميس بطولة دوري الدرجة الأولى لخماسيات كرة القدم للصالات لذوي الإعاقة الذهنية، التي ينظمها مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك بالتعاون مع نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة بمشاركة أندية الدمام والقصيم وحائل والرس ، وذلك على صالات مدينة الملك خالد الرياضية في مدينة تبوك .

وبدأت البطولة بلقاء نادي تبوك لذوي الإعاقة ونادي الرس وانتهت بفوز الأول بنتيجة 10 / 2، فيما فاز نادي الدمام بسبعة أهداف مقابل لا شيء لنادي القصيم، وفي المباراة الثالثة حقق نادي حائل فوزاً على نادي الرس بنتيجة 4 أهداف لهدف، وتستكمل مباريات البطولة اليوم الجمعة عند الساعة الرابعة عصراً والدخول للجماهير متاح بالمجان.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية والمسابقات باللجنة البارالمبية السعودية علي أحمد الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذه البطولة تأتي ضمن البرنامج الزمني للجنة البارالمبية السعودية للموسم الرياضي الحالي.

وبين أن نظام البطولة يتم تطبيق القانون الدولي لخماسيات كرة القدم “صالات” لذوي الإعاقة الذهنية، التي تلعب بنظام الدوري، ويحصل الفريق الفائز بالمباراة على ثلاث نقاط، فيما يحصل كل فريق على نقطة واحدة في حالة التعادل، ويتكون أعضاء الفريق الواحد من خمسة لاعبين أساسين، وثلاثة لاعبين احتياط، وإداري واحد، ومدرب، وتلعب المباراة على مدار شوطين مدة كل شوط 20 دقيقة، بينهما استراحة لمدة 10 دقائق.