دعوات للتظاهر والاعتصام بكافة المدن اللبنانية

المواطن - متابعة

جدد المتظاهرون في لبنان دعواتهم إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصام، اليوم الأحد، وسط العاصمة بيروت وبقية المدن حتى تحقيق مطالبهم.

وقد تم نصب أول خيمة في ساحة رياض الصلح، حيث أكد المعتصمون مواصلة التظاهر لليوم الرابع على التوالي، والمبيت في الشوارع.

يأتي ذلك فيما احتفل المتظاهرون في جل الديب، بحسب ما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام”، بعدما أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع استقالة وزرائه. وأكدوا البقاء في ساحة جل الديب والاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالبهم، داعين أهالي المتن للانضمام إليهم اليوم.

كما احتفل المعتصمون في طرابلس بـ”استقالة وزراء القوات” بإطلاق المفرقعات النارية في الهواء.

وأعلن حراك العسكريين المتقاعدين المشاركة بالاعتصام، ودعا كل اللبنانيين خاصة العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم للمشاركة، الأحد، باعتصام مركزي في ساحة الشهداء.

كما أعلن “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين”، استمراره “في دعم التحركات والمشاركة الفاعلة في الاعتصامات حتى تحقيق مستوى معيشي لائق للمواطنين، وعدم فرض أي أعباء إضافية عليهم، ومستمرون حتى تتوافر أطر متخصصة لمعالجة هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد”.

وكانت الاحتجاجات قد عمت عدداً كبيراً من المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، وفق ما أفادت مراسلة “العربية” مساء السبت.

وتواصلت التظاهرات في بيروت وطرابلس وصيدا وصور والنبطية وبعلبك وغزير وجل الديب وغيرها من المناطق. وقرر المحتجون في مختلف المناطق المبيت في الشوارع.

وقضت محكمة في لبنان، السبت، بإطلاق سراح جميع الموقوفين على يد قوات الأمن أثناء الاحتجاجات في وسط العاصمة بيروت، والتي تخللتها أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين والشرطة. وأوردت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، في تغريدة على حسابها في “تويتر”، إن الإجراء يشمل جميع الموقوفين باستثناء شخصين أحدهما بحقه قرار جزائي والآخر يتم التحقيق معه بقضايا مخدرات.