دفاع #الهلال يحرجه.. وروح لاعبي #النصر سبب الفوز

المواطن - مروة نبيل

نال لاعبو النصر والمدرب البرتغالي روي فيتوريا إشادة كبيرة، بعد فوز العالمي على الهلال اليوم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يُعاني دفاعيًّا:

وقال الإعلامي الرياضي فرحان الفرحان: “فوز أحد طرفي الديربي لا يقلل من الآخر نهائيًّا، فالفريقين عريقين ولكل منهما تاريخه.. مشكلة الهلال الأزلية تكمن في خط الدفاع، ولم تعالج حتى الآن، لا على مستوى الأظهرة ولا قلبَي الدفاع”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “الليلة كانت ليلة فيتوريا، استحوذ على كل شيء وكانت تغييراته في محلها.. إمكانيات رازفان لوشيسكو أقل من أن يتولى تدريب الهلال”.

وأضاف: “غالبًا ما ترتقي مباريات النصر والهلال إلى مستوى عالٍ من الروح الرياضية داخل وخارج الملعب.. الهلال فريق كبير وصعب أن تعود أمامه لولا ضعف الخط الدفاعي لديه”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “دائمًا الفرق التي تهاجم الهلال ستحرجه، حتى الفرق الأقل كفاءة، وحاول إدواردو أن ينتشل الهلال وينظّم الخطوط وقاتل في كل مكان لكنه كان وحيدًا اليوم”.

روح النصر:

ومن جانبه، قال الإعلامي الرياضي عادل العيسى خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “الهلال خسر في الدقيقة الأولى من المباراة، دخول الهلال للمباراة كان باهتًا، وبدافع أقل من النصر”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “الروح الموجودة لدى لاعبي النصر لم تكن موجودة لدى لاعبي الهلال.. العالمي كان أفضل من بداية المباراة، وظاهريًّا توقعت فوز النصر من أول دقائق المباراة”.

وفي ختام تصريحاته قال: “يمر لاعبو الهلال بضغوطات ويفكرون بالمباراة المقبلة وهذا ما شتتهم.. الهلال لعب كمية مرعبة من المباريات الكبيرة بشكل متتالي، وهذا ما يهدده بفقد مستواه في أي لحظة”.