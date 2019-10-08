دليل واضح على تخبّط إدارة #النصر

المواطن - محمد سمعه

عانى نادي النصر- مؤخرًا- من تخبط بعض القرارات الإدارية التي أثرت على أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ مما جعل فئات عريضة من جماهير النصر تُطالب برحيل صفوان السويكت عن رئاسة أصفر العاصمة.

وانتقد القانوني محمد الدويش استمرار عبدالرحمن الحلافي في منصب المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بعد انتهاء مرحلة التسليم والاستلام.

وقال الدويش: أمر غريب من إدارة النصر الموافقة على استمرار الحلافي في منصب المشرف ومرحلة التسليم والاستلام انتهت، تعيين الحلافي جاء حتى نهاية المرحلة وهي انتهت لماذا لم يرحل؟!

وأضاف الدويش: إذا أراد النصر الإبقاء على الحلافي حتى نهاية الموسم على سبيل المثال، يجب عليهم أن يقوموا بتمديد مدته حتى يُصبح كل شيء قانونيًّا، وأعتقد أن هذا الأمر يعلمه صفوان السويكت رئيس النادي؛ لأنه رجل قانون.

وتابع الدويش: أمر غريب أيضًا من عبدالرحمن الحلافي تعيين الرئيس التنفيذي والمدير المالي والأمين العام بدون إعلان مؤهلاتهم.

من ناحية أخرى، طالب فهد العجلان، العضو الشرفي في نادي النصر في وقت سابق، عبدالرحمن الحلافي بتنفيذ وعده أو الاستقالة من منصبه كمشرف على الفريق الأول لكرة القدم بـ النصر.

وكتب فهد العجلان تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: يابو سلمان الحلافي مثل ما سلمناك النادي أوفي بوعدك اللي وعدته لي، أنا وفهد المشيقح وإلا قدّم استقالتك بكرة، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

وأتت تغريدة فهد العجلان لتكشف كواليس ما يحدث داخل النصر، مثل تصريحات العضو الذهبي سعد آل مغني.