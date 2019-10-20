دهسا رجل أمن في الرياض وهربا فُقبض عليهما في وقت قياسي

المواطن - الرياض

علمت “المواطن” أن فرق البحث والتحري في مرور الرياض، قبضت على شخصين تسببا في دهس رجل أمن أثناء تأدية عمله في إحدى نقاط المرور بمنطقة الرياض.

وتشير المعلومات إلى أن فرق البحث عكفت على البحث عن المتهمين بعد هروبهما من مسرح الجريمة ، ليتم التوصل إليهما في وقت قياسي صباح يوم الجمعة الماضي وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتم نقل رجل المرور إلى مستشفى الملك سلمان لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت به وحالته الصحية مطمئنة ولله الحمد .

“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المعنية.