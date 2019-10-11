دورية أمريكية تتحرك نحو شمال سوريا

دورية أمريكية تتحرك نحو شمال سوريا

2019/10/11
الساعة 4:32 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان التركي على سوريا لليوم الثالث على التوالي، تحركت دورية أمريكية في اتجاه الشمال السوري حيث مسرح العمليات العسكرية.

وأفادت مصادر قناة العربية من الميدان أن دورية أمريكية تضم 3 مدرعات تحركت من عين عيسى نحو تل أبيض شمال سوريا.

وكان ترامب قد كشف عن الخيارات الأمريكية في التعامل مع هذه الأزمة حيث قال أمس: “لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إرسال الآلاف من القوات والانتصار عسكريًا، أو ضرب تركيا بشدة ماليًا وفرض عقوبات، أو التوسط بين تركيا والأكراد!”.

وكان ترامب قد هدد تركيا، في وقت سابق الخميس، بمزيد من العقوبات الاقتصادية إذا لم تحترم “قواعد اللعبة” في سوريا، مشيرًا إلى أن تركيا ستضرر ماليًا بشدة إذا لم تلتزم بالقواعد.

وقال في تغريدة على تويتر إن “تركيا كانت تخطط منذ فترة طويلة لمهاجمة الأكراد، لكنهم كانوا يقاتلون منذ زمن”.

ولاقى العدوان التركي على سوريا معارضة دولية وعربية واسعة النطاق حيث سارعت العديد من الدول في إدانة العدوان فيما طالب حلف الناتو وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن أنقرة بوقف هذه العملية لتي ستؤدي إلى مزيد من الفوضى في المنطقة.


هل قرأت هذا ؟
  • انتفاضة عربية وعالمية في وجه الأفعى التركية.. عقوبات أوروبية وتجميد أصول أردوغان‎
    •
  • مجلس الأمن يبحث الآن في جلسة طارئة العدوان التركي على سوريا
    •
  • 17 مدنيًا حصيلة العدوان التركي على سوريا
    •
  • فيديو.. بفارق ثانية واحدة نجاة شخصين من قذيفة تركية في سوريا
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم