دورية أمريكية تتحرك نحو شمال سوريا

المواطن - متابعة

في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان التركي على سوريا لليوم الثالث على التوالي، تحركت دورية أمريكية في اتجاه الشمال السوري حيث مسرح العمليات العسكرية.

وأفادت مصادر قناة العربية من الميدان أن دورية أمريكية تضم 3 مدرعات تحركت من عين عيسى نحو تل أبيض شمال سوريا.

وكان ترامب قد كشف عن الخيارات الأمريكية في التعامل مع هذه الأزمة حيث قال أمس: “لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إرسال الآلاف من القوات والانتصار عسكريًا، أو ضرب تركيا بشدة ماليًا وفرض عقوبات، أو التوسط بين تركيا والأكراد!”.

وكان ترامب قد هدد تركيا، في وقت سابق الخميس، بمزيد من العقوبات الاقتصادية إذا لم تحترم “قواعد اللعبة” في سوريا، مشيرًا إلى أن تركيا ستضرر ماليًا بشدة إذا لم تلتزم بالقواعد.

وقال في تغريدة على تويتر إن “تركيا كانت تخطط منذ فترة طويلة لمهاجمة الأكراد، لكنهم كانوا يقاتلون منذ زمن”.

ولاقى العدوان التركي على سوريا معارضة دولية وعربية واسعة النطاق حيث سارعت العديد من الدول في إدانة العدوان فيما طالب حلف الناتو وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن أنقرة بوقف هذه العملية لتي ستؤدي إلى مزيد من الفوضى في المنطقة.