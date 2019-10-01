دوري محمد بن سلمان.. الاتحاد يتألق ويفوز على التعاون بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الاتحاد ضد التعاون، المؤجلة من الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الاتحاد ضد التعاون:

وبدأت مباراة الاتحاد ضد التعاون، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، بشكل سريع، وتمكن عبدالعزيز البيشي من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة الرابعة.

وكاد البرازيلي رومارينهو أن يُسجل الهدف الثاني، ولكن حارس المرمى كاسيو أنجوس حولها إلى ركنية، وأحرز نجم العميد زياد الصحفي هدفًا من رأسية مميزة، ولكن حكم مباراة الاتحاد ضد التعاون ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وسدد الكاميروني لياندر تاوامبا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس العميد فواز القرني تألق وأبعدها، ونجح الأرجنتيني إيميليانو فيتشو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد التعاون بتقدم النمور بهدفين نظيفين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني في مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم، ضغط سكري القصيم أملًا في تقليص الفارق، وأهدروا فرصة خطيرة بعدما اصطدمت بالقائم، واستغل رومارينهو تمريرة مميزة من فيتشو ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 59.

وقلص تاوامبا الفارق في الدقيقة 67، واستمرت محاولات الفريقين، ولكن لم ينجح أي منهما في تسجيل هدف جديد، لتنتهي مباراة الاتحاد ضد التعاون بفوز العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبعد مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم، رفع العميد رصيده إلى 9 نقاط، ليتقدم من المركز العاشر إلى الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد سكري القصيم عند 4 نقاط، ولديه لقاء مؤجل.