دوري محمد بن سلمان .. #الشباب يخطف الوصافة بثنائية في #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الشباب ضد الوحدة التي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الليوث بهدفين مقابل هدف.

الشباب ضد الوحدة

وبدأت مباراة الشباب ضد الوحدة بشكل سريع، وأرسل سيبا كرة مميزة للأرجنتيني كريستيان جوانكا وكاد أن يسجل الهدف الأول لليوث في الدقيقة 12، ولكنه سدد الكرة بعيدًا، وأضاع فرسان مكة فرصة هز الشباك عن طريق جودوين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح سيبا في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الشباب ضد الوحدة عند الدقيقة 63، بعد مراوغة مميزة من عبدالله الحمدان لتصل الكرة إلى جوانكا الذي لعبها عرضية مميزة، ليهز النجم البرازيلي الشباك.

وحصل نجم فرسان مكة محمد الصيعري على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 73 بعد تدخل عنيف، ليكمل فريقه مباراة الشباب ضد الوحدة بعشرة لاعبين، وتمكن الحمدان من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وواصل الليوث الضغط بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن لم تنجح محاولات اللاعبين، لتنتهي مباراة الشباب ضد الوحدة بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وبعد مباراة الشباب ضد الوحدة اليوم، خطف الليوث وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، فيما تجمد رصيد فرسان مكة عند 15 نقطة في المركز الثالث.