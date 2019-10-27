دوري محمد بن سلمان .. الفوز شعار الجولة الثامنة

المواطن - مروة نبيل

اختتمت منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الأحد، وسط تألق كبير من معظم الفرق.

وكان الانتصار هو شعار الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انتهت جميع المباريات بالفوز، وشهدت تسجيل 20 هدفًا.

نتائج الجولة الثامنة:

ونجح الاتفاق في الفوز على العدالة بهدف دون رد، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على نظيره الوحدة بهدفين نظيفين، فيما تغلب الفيحاء على الفتح بنتيجة 3/ 1، وسقط ضمك على أرضه بهدف نظيف ضد الرائد.

وتمكن التعاون من الفوز على الفيصلي بهدفين مقابل هدف، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم على نظيره الأهلي بالنتيجة ذاتها، وسقط الاتحاد أمام ضيفه أبها بنتيجة 2/ 1 أيضًا.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد النصر بهدفين مقابل هدف على إستاد جامعة الملك سعود، في ختام منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.