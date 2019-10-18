دوري محمد بن سلمان .. الهلال يضرب ضمك بثلاثية ومستعد للمواجهة الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال في تحقيق فوز عريض على نادي ضمك بثلاثية دون رد، ضمن مواجهات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن الإيطالي سيباستيان جيوفنكو من إحراز الهدف الأول الهلالي بالدقيقة الحادية والعشرين ومن ركلة حرة مُباشرة بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف نادي الهلال من محاولاته الهجومية، حيث نجح أزرق العاصمة في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة الخامسة والخمسين بعد عرضية متقنة من اللاعب أمير كردي.

واختتم اللاعب كارلوس إدواردو الأهداف للفريق الهلالي بتسجيله الثالث بطريقة جميلة في الدقيقة الـ69 برأسية متقنة.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 19 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما رصيد ضمك فتجمد عند أربع نقاط في المركز السادس عشر والأخير في ترتيب أندية الدوري.

جدير بالذكر أن الهلال سيواجه السد القطري آسيويًّا يوم الثلاثاء المقبل.