ديبالا يخطف جائزة لاعب الشهر من رونالدو
بعد تألقه مع يوفنتوس

ديبالا يخطف جائزة لاعب الشهر من رونالدو

2019/10/16
الساعة 3:26 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

توج نجم يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال منافسات شهر سبتمبر الماضي، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضح حساب نادي يوفنتوس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، أن ديبالا أول لاعب يتوج بهذه الجائزة خلال منافسات موسم 2019/ 2020.

ومن المقرر أن يتسلم ديبالا جائزة أفضل لاعب، قبل انطلاق مباراة يوفنتوس ضد بولونيا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشارك ديبالا في 4 مباريات خلال منافسات شهر سبتمبر، في بطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، ونجح في صناعة هدفين، ولكنه لم يسجل أي هدف.

وعانى ديبالا في انطلاقة هذا الموسم من الجلوس على مقاعد البدلاء، قبل أن يُشارك بشكل أساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس خلال شهر سبتمبر الماضي.


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