دينيس يكشف سبب تقليده لاحتفالية رونالدو

المواطن - مروة نبيل

كشف النجم النيجيري إيمانويل بونافنتور دينيس سبب تقليده لاحتفالية البرتغالي كريستيانو رونالدو الشهيرة، بعدما هز شباك المرينغي خلال مباراة الريال ضد كلوب بروج البلجيكي بالأمس.

ونجح دينيس في تسجيل ثنائية الفريق البلجيكي في شباك المرينغي، خلال مباراة الريال ضد كلوب بروج التي أُقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بنتيجة 2/2.

الريال ضد كلوب بروج

وعلق دينيس على احتفاله في مباراة الريال ضد كلوب بروج قائلًا: “أنا من محبي كريستيانو رونالدو، وكنت مستاءً للغاية عندما قرر الرحيل عن ريال مدريد.. لذلك قررت أنه إذا تمكنت من التسجيل في ملعب سانتياجو بيرنابيو، سأقلد احتفاليته”.

وتابع: “الجميع توقع أن ريال مدريد سيفوز علينا بسهولة، لكننا استعدينا بشكل جيد، نحن نتدرب كثيرًا وبقوة، وجئنا إلى هنا من أجل جعل راموس وفاران يركضان كثيرًا، هما مدافعان، والمدافعون لا يحبون الركض”.

واختتم نجم كلوب بروج تصريحاته لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قائلًا: “معظم الفرق تأتي إلى ملعب ريال مدريد وتدافع، لكننا تمكنا من التسجيل وعملنا بجنون”.