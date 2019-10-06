دي خيا: وضع مانشستر يونايتد حاليًّا غير مقبول

المواطن - محمد سمعه

اعترف الحارس الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الوضع الذي يمر به اليونايتد في الفترة الحالية غير مقبول.

وكان مانشستر يونايتد خسر الأحد من نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الشياطين الحمر المركز الثاني عشر في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

وتحدث دي خيا لشبكة البي بي سي البريطانية قائلًا: ما يمر به مانشستر يونايتد أمر غير مقبول، ليست المباراة هذه وحسب، ولكن الموسم بأكمله سيئ للفريق.

وأضاف دي خيا: لا أعرف ماذا يحدث لليونايتد وهذا أصعب موسم لي منذ قدومي لليونايتد، ولا يمكننا حتى تسجيل هدف في آخر مباراتين.

سيواجه مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة فريق ليفربول يوم 20 أكتوبر الجاري.