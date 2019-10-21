دي سوزا: الدوري السعودي مختلف والفوز على #النصر أجمل ذكرى

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البرازيلي جوزيف دي سوزا، على قوة منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مطالبًا الجماهير في بلاده بمتابعته.

وتحدث دي سوزا عن تجربته مع النادي الأهلي قائلًا: “قبل مجيئي إلى الدوري السعودي كنت أعتقد بأن المستوى سيكون مقارب لكرة القدم في الإمارات أو قطر، عندما وصلت إلى هنا تبين لي بأنها تجربة مختلفة تمامًا”.

وتابع قائلًا: “هنا الجماهير شغوفة بكرة القدم، كما هو الحال في البرازيل، مباريات الديربي هنا لها طابع مختلف وأجواء رائعة، لذلك أوجه الدعوة لكل البرازيليين لمتابعة الدوري هذا الموسم”.

وأضاف نجم النادي الأهلي خلال تصريحاته في مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “يوتيوب”: “اليوم الدوري أقوى، وجودة المباريات ستكون أعلى هذا الموسم”.

وواصل دي سوزا تصريحاته قائلًا: “لم ألعب كامل الموسم الماضي، ولكن أجمل ذكرى هي الفوز على النصر بنتيجة 2/0 خارج أرضنا، حيث لعب النصر مباراة جميلة، وكنا أفضل منهم وقدمت شخصيًّا أداء جيدًا”.

وعن أصعب لاعب واجهه الموسم الماضي، رد النجم البرازيلي دي سوزا قائلًا: “لاعب النصر نور الدين أمرابط؛ فهو يملك القوة البدنية والسرعة لذلك كان من الصعب مراقبته”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “جماهير الأهلي تحترمني كثيرًا؛ لأنهم يعلمون بأنني أعطي كل ما لديّ على أرض الملعب، بغض النظر عن النتيجة فأنا أعطي كل ما لدي، لذلك هم يعاملونني باحترام وأنا أشاركهم كل الاحترام”.