دي ليخت: مواجهة إنتر ميلان ستكون تحديًا مهمًا

المواطن - مروة نبيل

أعرب مدافع يوفنتوس الإيطالي، الهولندي ماتياس دي ليخت عن سعادته بأدائه خلال مباراة باير ليفركوزن الألماني، وتحقيق الفوز في دوري أبطال أوروبا.

ولعب يوفنتوس ضد باير ليفركوزن الألماني بالأمس ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز بثلاثية دون رد.

وقال دي ليخت: “أنا سعيد بأدائي، وفوق كل شيء سعيد لأننا فزنا بعد اللعب بشكل جيد.. أنا بخير هنا في يوفنتوس، أقيم في مدينة ودولة جديدة وأنا سعيد، ألعب لفريق رائع.. لذا مهمتنا دائمًا هي تحقيق الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات”.

وتابع المدافع الهولندي خلال تصريحاته لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية: “مواجهة إنتر ميلان؟ سيكون تحديًا مهمًا للغاية، كما هو بالنسبة للجميع”.

وشارك دي ليخت أساسيًا بجانب ليوناردو بونوتشي، في خط دفاع يوفنتوس خلال مباراة باير ليفركوزن، لينجح اليوفي في الحفاظ على نظافة شباكه في دوري أبطال أوروبا، بعد استقباله هدفين في أول مباراة ضد أتلتيكو مدريد.