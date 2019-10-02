دي ليخت: مواجهة إنتر ميلان ستكون تحديًا مهمًا
معربًا عن سعادته بأدائه مع يوفنتوس

دي ليخت: مواجهة إنتر ميلان ستكون تحديًا مهمًا

2019/10/02
الساعة 5:13 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أعرب مدافع يوفنتوس الإيطالي، الهولندي ماتياس دي ليخت عن سعادته بأدائه خلال مباراة باير ليفركوزن الألماني، وتحقيق الفوز في دوري أبطال أوروبا.

ولعب يوفنتوس ضد باير ليفركوزن الألماني بالأمس ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز بثلاثية دون رد.

وقال دي ليخت: “أنا سعيد بأدائي، وفوق كل شيء سعيد لأننا فزنا بعد اللعب بشكل جيد.. أنا بخير هنا في يوفنتوس، أقيم في مدينة ودولة جديدة وأنا سعيد، ألعب لفريق رائع.. لذا مهمتنا دائمًا هي تحقيق الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات”.

وتابع المدافع الهولندي خلال تصريحاته لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية: “مواجهة إنتر ميلان؟ سيكون تحديًا مهمًا للغاية، كما هو بالنسبة للجميع”.

وشارك دي ليخت أساسيًا بجانب ليوناردو بونوتشي، في خط دفاع يوفنتوس خلال مباراة باير ليفركوزن، لينجح اليوفي في الحفاظ على نظافة شباكه في دوري أبطال أوروبا، بعد استقباله هدفين في أول مباراة ضد أتلتيكو مدريد.


هل قرأت هذا ؟
  • ميسي يخطط لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا
    •
  • رسالة تحذير شديدة اللهجة من كونتي لـ برشلونة
    •
  • زيادة كبيرة في أرباح إنتر ميلان للمرة الأولى
    •
  • بيرلو: يوفنتوس المرشح الأول للفوز بالدوري الإيطالي
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم