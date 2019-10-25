ذكاء جروس قد ينقذه في مباراته الأولى مع #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يستعد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، لخوض أولى مبارياته مع الراقي بعد عودته في ولاية ثالثة ضد نادي الحزم، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويخطط جروس للاعتماد على التشكيل الذي اعتمد عليه المدرب السابق صالح المحمدي حتى يكون هناك متسع من الوقت للمدرب السويسري لمعرفة قدرات لاعبيه قبل أن يقوم بإضفاء بصمته على تشكيل الراقي خلال المرحلة المقبلة.

بالطبع إذا اعتمد جروس مؤقتًَا على تشكيل المحمدي فسيضمن نيل رضا جمهور الأهلي من المباريات الأولى، خاصة في ظل حالة الانسجام بين لاعبي الراقي حاليًّا، قبل أن يضع جروس بصمته على التشكيل.

وقال جروس خلال فيديو نُشر عبر حساب الأهلي في تويتر بعد إعلان التعاقد معه رسميًّا: دائمًا في كل مكان أعمل به، يكون لدي شغف عندما أوقع على العقد، وشغفي أن أجعل الفريق أفضل بالفوز، لم أكن في حياتي راضيًا بأن يكون فريقي في ترتيب متوسط.

وبذلت إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس لتدريب الراقي.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي قال قبل تعاقد الأهلي مع جروس بشكل رسمي: إدارة الأهلي قررت دفع 3 ملايين يورو بدلًا من مليوني و400 ألف يورو.

وأضاف الحميدي: إدارة الأهلي وافقت على طلبات جروس ولم ترفضها؛ وذلك بسبب اقتناع إدارة أحمد الصائغ بأن جروس هو رجل المرحلة في الأهلي حاليًّا.

وقيل: إن جروس اشترط الحصول على مليوني يورو كمقدم للعقد، وهو ما جعل إدارة الأهلي تُقدم على الخطوة الحاسمة التي مكنت جروس من الموافقة على تدريب الراقي.

وأبدى أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي، سعادته البالغة بعد نجاح إدارة الراقي في التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

وكتب أحمد الصائغ تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: الحمد لله، قلت لكم أجيبه يعني أجيبه.