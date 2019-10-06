رأسية برازيلية تحسم النقاط الثلاث لـ أرسنال ضد بورنموث

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة أرسنال ضد بورنموث التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي، بفوز الجانرز بهدف دون رد.

وبدأ الجانرز بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري مباراة أرسنال ضد بورنموث بضغط هجومي كبير، حيث تمكن المدافع البرازيلي دافيد لويز من إحراز الهدف الوحيد للجانرز بضربة رأسية متقنة عند حلول الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وبعد الهدف، حاول نجوم نادي أرسنال الضغط بقوة وبشكل متتالٍ من أجل تسجيل الهدف الثاني في الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد بورنموث ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد بورنموث بتقدم الجانرز بهدف دون رد.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني من مباراة أرسنال ضد بورنموث، حتى انتهى اللقاء بحصد الجانرز لثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري الإنجليزي.

وأصبح رصيد الجانرز بعد الفوز في مباراة أرسنال ضد بورنموث، 15 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد نادي بورنموث عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وأثناء إقامة مباراة أرسنال ضد بورنموث، نجح نادي تشيلسي في الفوز على نادي ساوثهامبتون برباعية مقابل هدف، حيث أحرز لـ تشيلسي كل من تامي أبراهام وماسون مونت ونغولو كانتي والبلجيكي ميتشي باتشواي، بينما أحرز لنادي ساوثهامبتون اللاعب داني إنغز.

وخلال توقيت مباراة أرسنال ضد بورنموث أيضًا، فاز وولفرهامبتون بثنائية دون رد على نادي مانشستر سيتي في مباراة أُقيمت على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

وقبل إقامة مباراة أرسنال ضد بورنموث، كان الجانرز نجح في الفوز برباعية دون رد على حساب نادي ستاندر دوليياج البلجيكي في لقاء أُقيم يوم الخميس الماضي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

وتُقام حاليًا مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل بعد نهاية مباراة أرسنال ضد بورنموث في ختام الجولة الثامنة.