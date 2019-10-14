رأي قانوني يتحدث عن خطأ نادي الشباب الأخير

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الشباب قد يُواجه عقوبة خلال الفترة المقبلة، بعد إصدار بيانه الأخير للرد على بيان نادي النصر.

وعقب نادي الشباب مؤخرًا على بيان نادي النصر، حيث أكد الليث أن لاعبيه لم يتعمدوا إيذاء لاعبي النصر خلال لقاء الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء بيان الشباب كالتالي: اطلعنا على البيان الهزلي الصادر من إدارة نادي النصر، الذي يتهم فيه لاعبي الشباب بالخشونة المتعمدة ضد لاعبيهم، ولعلنا نسأل مصدري هذا البيان هل كنتم تشاهدون مباراة أخرى، أو تعتقدون أن لا أحد شاهد المباراة سواكم؟!

وتابع البيان: نطالب لاعبي الشباب بلعب كل مباراة بروح عالية وتنافس قوي وشريف، خاصة مع النصر بموجب النظام والقانون.

وقال القانوني أحمد الأمير عبر حسابه في تويتر: لا يُوجد في قانون اللعبة الخاص بكرة القدم ما يُعرف بالشراسة، إما تهور أو إهمال أو لعب عنيف واستخدام قوة مُفرطة، والشراسة هنا تأتي بمعنى اللعب العنيف الخشن.

وأضاف الأمير: لاعب شرس تعني لاعب خشن ولعب شرس تعني لعب عنيف، لا أعلم من صاغ بيان الشباب، ولكن الظاهر أن المفردات خانته.

وفي حال ارتكب لاعبو الشباب أي مخالفات تحت مُسمى اللعب بروح قتالية أو بشراسة قد يُحرم الفريق من أبرز نجومه مع تغريم النادي ماليًّا، وهذا ما سوف يؤثر على مشوار الليث في بطولة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن بيان النصر كان اتهم لاعبي الشباب بتعمد إصابة لاعبي النصر خلال لقاء الفريقين حيث قال: لماذا تكرر العنف وزادت الخشونة ضد لاعبي النصر في المباراة الثالثة ضد نادي الشباب بإدارة الحكم البولندي (دانيال ستيفانسكي) في تجاهل للوائح والأنظمة التي تنص على اللعب النظيف والحفاظ على سلامة اللاعبين؟! ولماذا لم تُفرض العقوبات ضد من يمارس الخشونة والعنف، والذي كان ضحيته النجم جوليانو بإصابة أبعدته عن الملاعب شهر؟! ولماذا لم يرجع الحكم إلى تقنية (VAR) في أكثر من لقطة ظهر فيها عنف وخشونة مثل الدخول العنيف من لاعب الشباب محمد سالم على النجم عبدالرزاق حمد الله؟!