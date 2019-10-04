رئيس اتحاد القدم الفلسطيني: سعداء باستقبال الأخضر

المواطن - محمد سمعه

أكد جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على سعادته الكبيرة بموافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على إقامة مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الفلسطيني يوم 15 أكتوبر في تصفيات آسيا المزدوجة بمدينة رام الله الفلسطينية.

ونقلت قناة العربية تصريحات جبريل الرجوب الذي قال: سعداء للغاية بموافقة الاتحاد السعودي على طلبنا، وسوف نستقبل الأخضر استقبالًا مميزًا ليعلم الجانب السعودي كم هي محبتنا وتقديرنا في فلسطين لقياداته ولشعبه ولتاريخه الكبير.

وأضاف الرجوب: السعودية لها وزن كبير في المنطقة ولها ثقلها، هذا اللقاء سيُعزز من قوة العلاقة بين المملكة وفلسطين.

ويأتي لعب المنتخب السعودي في رام الله تنفيذًا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا” وهو الالتزام الكامل بلعب المباريات وفقًا للجدول المقرر سابقًا.

ويفرض الفيفا عقوبات قاسية ضد المنتخبات التي تتخلف عن اللعب في بعض الدول دون وجود حجج قوية، تصل إلى حد الحرمان من المشاركات الدولية، والمنتخب السعودي حريص على عدم فرض أي عقوبات عليه من هذا النوع.

يذكر أن مشاركة المنتخب السعودي ولعبه على الأراضي الفلسطينية لا يُغير من واقع الموقف السياسي للمملكة تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضحت القيادة الفلسطينية أن عبور المنتخب السعودي إلى الأراضي الفلسطينية سيتم بالترتيب مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والسلطات الأردنية.