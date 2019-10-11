رئيس #الاتحاد في خطر

المواطن - محمد سمعه

ألقت جماهير الاتحاد انتقادات نارية في الفترة الأخيرة على مجلس إدارة النادي، برئاسة أنمار الحائلي؛ وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق، بالإضافة إلى إبقاء المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا على رأس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال الناقد الرياضي عدنان جستنيه: جمهور الاتحاد يريد أن يرى فريقه في المركز الأول، ثورة الاتحاديين تُهدد مجلس إدارة النادي ورسالتي لـ أنمار الحائلي أنه في خطر.

وأضاف جستنيه: أنا مع اعتراض جماهير الاتحاد، ولكن بطريقة متحضرة وليس باستخدام العنف اللفظي.

وفي السياق ذاته، انتقد محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، أوضاع الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بسبب النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، آخرها كان الخسارة من نادي الحزم بثنائية مقابل هدف في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال محمد نور في تصريحات إعلامية: أوضاع الاتحاد لا تسر عدو ولا حبيب، وهناك فشل واضح في قراءة المباريات من جانب المدرب.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًّا المركز السادس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد تسع نقاط.

في سياق آخر، اختلف الجميع خلال الفترة الأخيرة، ما بين مؤيد ومُعارض، حول أحقية التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد بالاستمرار كمدير فني للعميد، خاصة بعد النتائج السلبية للعميد بالفترة الأخيرة.

وكان سييرا تعرض لحملة انتقادات قوية من قبل الجمهور الاتحادي الذي طالب بإقالته من تدريب الفريق الأول بعد الخسارة أمام نادي الحزم.