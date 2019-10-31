رئيس البرازيل عن محمد بن سلمان: أشعر أننا صديقان قديمان أو أشقاء

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أثنى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على علاقة البرازيل بالمملكة العربية السعودية، مشيداً بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلاً: إنهما يتشاركان العلاقات الجيدة.

وحضر الرئيس البرازيلي مبادرة مستقبل الاستثمار في دورتها الثالثة (دافوس الصحراء)، المنعقد في الرياض في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر، والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد.

وبحسب عدد من الصحف البرازيلية، أعرب “بولسونارو”، عن محبته للملكة العربية السعودية، خلال اجتماع الأعمال الذي عقد في مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، وامتنانه خلال هذه الرحلة، قائلاً إنه اُستقبل بكرم وحفاوة، وإن الاهتمام والثقة التي أبداها أصدقاؤه في المملكة العربية السعودية سيعززان بالتأكيد العلاقة بين البلدين.

وتابع: “المملكة العربية السعودية والبرازيل تشتركان في علاقة تكافلية”، مضيفاً بعد لقاء الأمير محمد بن سلمان: “نحن كأصدقاء قدامى أو أشقاء”، وكانت هناك عدة مناسبات في الماضي عندما أعرب رئيس البرازيل عن امتنانه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.