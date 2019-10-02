رئيس الفيصلي: تفاجأنا بتأجيل مباراة النصر

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي فهد المدلج أنه تفاجأ بتأجيل مباراة فريقه ضد النصر ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المدلج خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “تفاجأنا بقرار التأجيل والذي ذكرت لجنة المسابقات أنه خارج عن إرادتها، وكنا نتمنى البحث عن حلول قبل اتخاذ قرار التأجيل”.

وتابع: “لم يؤخذ برأينا قبل اتخاذ القرار، وتلقيت اتصالًا من أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات الذي قال لي بأن اللجنة لم تستطع إيجاد ملعب بديل، ونحن بدورنا رفضنا ذلك لأن التأجيل لا ينفع فريقنا”.

وأضاف: “هناك بدائل عن قرار التأجيل مثل اللعب في ملاعب أندية الشباب أو النصر أو الهلال.. يجب إيجاد خطة بديلة عن قرار التأجيل، لأن ذلك يعني خوض الفيصلي 3 مباريات خارج أرضه وهذا مخالف للنظام”.

وكان مقررًا إقامة مباراة النصر والفيصلي، يوم السبت الموافق 5 من شهر أكتوبر، قبل أن تتخذ لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارًا بتأجيلها.

وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراة النصر والفيصلي، يوم الأربعاء الموافق 6 من شهر نوفمبر المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض، عند الساعة 7:55 مساء، نظرًا لانشغال إستاد الملك فهد الدولي بفعاليات موسم الرياض.