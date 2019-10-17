رئيس الهلال: تقديرًا لـ عبدالله الشريدة نُقدم 2000 تذكرة لجماهيرنا

المواطن - محمد سمعه

قال فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال إن مجلس إدارة أزرق العاصمة قدم 2000 تذكرة للجماهير تقديرًا للراحل عبدالله الشريدة نجم الأزرق السابق من أجل حضور لقاء ضمك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب ابن نافل تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: باسمي ونيابة عن مجلس إدارة النادي، وتقديرًا لمن قدم الكثير لنادي الهلال وساهم في تحقيق البطولات وهو النجم عبدالله الشريدة رحمه الله، نقدم 2000 تذكرة لجماهير الزعيم، من أجل حضور مباراة ضمك.

وأضاف ابن نافل: نتطلع لحضور جماهير الزعيم غدًا ومساندة الفريق في مواجهته الهامة.

وفارق عبدالله الشريدة، نجم الهلال السابق الحياة، يوم الاثنين 7 أكتوبر، وذلك إثر أزمة قلبية تعرض لها بعد صلاة المغرب.

وقال الإعلامي مصطفى الأغا عبر حسابه في تويتر: محزن خبر رحيل الكابتن عبدالله الشريدة نجم المنتخب والهلال والقادسية السابق، بعد أزمة قلبية وسمعت أنه صلى المغرب في المسجد وتوفي بعد أن ركب سيارته، إنا لله وإنا إليه راجعون.