رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية يغادر الرياض

المواطن - واس

غادر فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية والوفد المرافق له الرياض اليوم عقب زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة “مستقبل الاستثمار” .

وكان في وداع فخامته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي – الوزير المرافق – وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري ومندوب عن المراسم الملكية .