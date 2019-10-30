رئيس ريال مدريد يتحدى برشلونة لضم صفقة أرجنتينية

المواطن - محمد سمعه

قرر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، منافسة الغريم نادي برشلونة وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الشاب ماتياس بالاسيوس لاعب نادي سان لورينزو الأرجنتيني.

وقالت صحيفة أس الإسبانية إن ريال مدريد برئاسة بيريز مستعد لدفع 15.5 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب بالاسيوس صاحب الـ17 عامًا قبل نادي برشلونة الإسباني.

ويشارك ماتياس بالاسيوس حاليًا مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

من ناحية أخرى، أعلن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائمة الفريق لمباراة الريال ضد ليجانيس المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت قائمة الريال ضد ليجانيس عودة النجم الكرواتي لوكا مودريتش بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت بعد خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضد نظيره الويلزي في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.

ويغيب عن المرينغي في مباراة الريال ضد ليجانيس كل من؛ الويلزي جاريث بيل، ماركو أسينسيو وناتشو؛ بسبب الإصابة، والكولومبي خاميس رودريجيز؛ لسفره إلى بلاده بعد أن رُزق بمولود جديد.

واستبعد مدرب المرينغي الرباعي فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، أودريوزولا من قائمة مباراة الريال ضد ليجانيس بقرار فني.

وجاءت قائمة الريال ضد ليجانيس كالتالي؛ تيبو كورتوا، أريولا، وألتوبي، داني كارفاخال، ميليتاو، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، مارسيلو، ميندي، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

وضم زيدان 5 لاعبين في خط الهجوم إلى قائمة الريال ضد ليجانيس وهم؛ إيدين هازارد، كريم بنزيمة، فاسكيز، يوفيتش، ورودريجو.