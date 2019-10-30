رئيس شركة البحر الأحمر: نعمل على بناء 50 فندقاً عبر 22 جزيرة
سيكون هناك مليون موظف يعملون في قطاع السياحة بحلول 2030

رئيس شركة البحر الأحمر: نعمل على بناء 50 فندقاً عبر 22 جزيرة

2019/10/30
الساعة 10:37 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد رئيس شركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أنه سيكون هناك مليون موظف يعملون في قطاع السياحة بالمملكة بحلول عام 2030، يستقبلون 100 مليون سائح كل سنة.


وتابع باغانو خلال فعاليات اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها الرياض، اليوم الأربعاء: نعمل على بناء 50 فندقاً عبر 22 جزيرة، وتطوير وإدارة هذه الوجهات يحتاج إلى جيل جديد من المتخصصين في السياحة.

وأضاف: نعمل على توفير برامج للتدريب لتطوير المشروع، بالإضافة إلى تكوين شراكات، ونحن نحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص، والحماس والشغف الموجودان لدى السعوديين يجعلان مشروع البحر الأحمر ممكناً.

 

 


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