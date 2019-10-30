رئيس شركة البحر الأحمر: نعمل على بناء 50 فندقاً عبر 22 جزيرة

المواطن - الرياض

أكد رئيس شركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أنه سيكون هناك مليون موظف يعملون في قطاع السياحة بالمملكة بحلول عام 2030، يستقبلون 100 مليون سائح كل سنة.

فيديو | جون باغانو: بحلول 2030 سيكون هناك مليون شخص موظف في قطاع السياحة #الإخبارية #دافوس_الصحراء pic.twitter.com/pZRquWIku7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 30, 2019



وتابع باغانو خلال فعاليات اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها الرياض، اليوم الأربعاء: نعمل على بناء 50 فندقاً عبر 22 جزيرة، وتطوير وإدارة هذه الوجهات يحتاج إلى جيل جديد من المتخصصين في السياحة.

وأضاف: نعمل على توفير برامج للتدريب لتطوير المشروع، بالإضافة إلى تكوين شراكات، ونحن نحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص، والحماس والشغف الموجودان لدى السعوديين يجعلان مشروع البحر الأحمر ممكناً.