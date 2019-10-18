رئيس ضمك: الهلال أعظم نادٍ في آسيا

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي ضمك، صالح أبو نخاع بنادي الهلال، مؤكدًا أنه من أعظم الأندية في القارة الآسيوية، وذلك قبل مباراة الفريقين المرتقبة اليوم.

ويلعب الهلال ضد ضمك اليوم على استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال رئيس نادي ضمك خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”: “واجهنا النصر وهو في أفضل حالاته، والآن سنواجه الهلال وهو أعظم نادٍ في آسيا بكل معاني الوصف، وأجمل فريق يُقدم كرة قدم، والجميع يستمتع بلعبه”.

وعن اللعب وسط الكبار، قال أبو نخاع: “ليس هناك وجه مقارنة بين اللعب في الدرجة الأولى واللعب في دوري المحترفين، وصراحة حتى الآن نحاول الاندماج في دوري المحترفين”.

وتابع رئيس نادي ضمك تصريحاته قائلًا: “لعبنا أفضل مبارياتنا أمام الشباب والاتحاد، وبعدما حققنا الفوز على الاتحاد وجدنا الدعم الكبير من أعضاء الشرف”.

وأضاف: “نعمل على بناء فريق يسعد الجماهير بمشاهدته ويستحق البقاء في دوري المحترفين ونبتعد عن التفكير في ضغوطات حسابات الهبوط”.