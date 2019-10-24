رئيس مركز السعيدة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد آل مرير

رئيس مركز السعيدة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد آل مرير

2019/10/24
الساعة 5:54 مساءً
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المواطن - أحمد الشهري - سعيدة الصوالحة

أدى رئيس مركز السعيدة التابع لمحافظة محايل عمر بن مشبب بن حسان عقب صلاة الفجر اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي عامر بن علي أحمد آل مرير أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي دفاعًا عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل رئيس مركز السعيدة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عسيري، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.


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