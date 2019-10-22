رئيس هيئة الرياضة يهنئ #الهلال بالتأهل لنهائي آسيا

المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نادي الهلال بمناسبة تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وقدم الفيصل التهنئة لإدارة الهلال وأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين وللجمهور الرياضي بمناسبة التأهل، معربًا عن ثقته في لاعبي الزعيم وقدرتهم على تقديم أفضل المستويات وبذل كل الجهد في المباراتين المقبلتين لتحقيق اللقب.

ولعب الهلال ضد السد القطري على إستاد جامعة الملك سعود في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وانتهت المباراة بفوز الفريق الضيف بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل الزعيم إلى النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 6/ 5.