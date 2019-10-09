رئيس هيئة الرياض يكرم الفائزين بمسابقة الأمن الفكري

رئيس هيئة الرياض يكرم الفائزين بمسابقة الأمن الفكري

2019/10/09
الساعة 6:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

التقى فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري بالفائزين بمسابقة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأمن الفكري.

وأشاد الشيخ العسيري خلال اللقاء بهذه المسابقة المتميزة والتي انطلقت بناءً على توجيهات الرئيس العام رئيس اللجنة العليا للأمن الفكري الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وبإشراف وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة، وقد تحقق بفضل الله عز وجل الهدف من هذه الجائزة من خلال ما لمسناه من مشاركة منسوبي الفرع.

وحث الشيخ العسيري الجميع على التفاعل مع مثل هذه البرامج النافعة والمفيدة التي تعزز الأمن الفكري وتخدم الدين والوطن.

بعد ذلك كرّم الشيخ العسيري الفائزين بالمسابقة على مستوى الفرع نيابة عن معالي الرئيس العام يحفظه الله تقديرًا لمشاركتهم المتميزة بالمسابقة.


هل قرأت هذا ؟
  • هكذا بدأ طلاب الدفعة الأولى لماجستير معهد الاعتدال مسيرتهم
    •
  • مجلس الشورى يطالب الهيئة بتكثيف جهودها لتعزيز الأمن الفكري
    •
  • صور.. الأمير بدر بن سلطان يدشن ملتقى اعتدال
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم