رئيس وزراء الهند: المملكة دولة صديقة نعتز بها كثيراً

رئيس وزراء الهند: المملكة دولة صديقة نعتز بها كثيراً

2019/10/29
الساعة 9:13 صباحًا
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المواطن - الرياض

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أهمية زيارته للمملكة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دولة صديقة يعتز بها كثيراً.

وقال رئيس الوزراء الهندي في تغريدة عبر حسابه على تويتر : “وصلت إلى المملكة العربية السعودية في مستهل زيارة هامة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دولة صديقة نعتز بها كثيراً. سوف أنخرط في برامج حافلة خلال الزيارة”.

يذكر أن رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي وصل والوفد المرافق له مساء أمس (الاثنين) إلى الرياض في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.


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