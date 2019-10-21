رائدة فكرة المدن الصناعية للأسر المنتجة حصة العون إلى رحمة الله

رائدة فكرة المدن الصناعية للأسر المنتجة حصة العون إلى رحمة الله

2019/10/21
الساعة 11:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توفيت إلى رحمة الله تعالى الكاتبة وسيدة الأعمال حصة العون، وذلك بعد معاناة مع المرض.

وتعتبر حصة العون كاتبة في العديد من الشؤون العامة، والسياسية، والاقتصادية والرياضية، كما أنها تعد رائدة فكرة المدن الصناعية للأسر المنتجة، وكانت سفيرة الأمم المتحدة لشؤون المرأة والطفل، وسبق أن تولت منصب الأمين العام للمستثمرات العرب، ورئيس مجلس أمناء مركز نجود لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أنها عضو شرف النادي الأهلي.

كما قدّمت حصة العون دراسات عديدة مهتمة بالإصلاح المالي والاقتصادي، ولديها عضوية في العديد من الجمعية السعودية.


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  • من هي حصة العون وماذا قالت عن شائعة رئاستها للنادي الأهلي؟
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