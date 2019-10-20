رابط استعراض فاتورة الكهرباء الإلكترونية وطباعتها

المواطن - الرياض

أكدت السعودية للكهرباء أنه يمكن استعراض الفاتورة الإلكترونية وطباعتها، من خلال الموقع على الرابط هنا بالدخول على خدمات المشتركين، ثم خدمات الفواتير، وبعدها استعراض الفاتورة الإلكترونية، أو من خلال تطبيق “الكهرباء”.

كما أعادت السعودية للكهرباء التذكير بأنه بالإمكان سداد نصف إجمالي المبلغ عبر تطبيق البنك.

وأوضحت الكهرباء الخطوات كما يلي:

1- اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة.

2- اختيار الشركة السعودية للكهرباء.

3- إدخال رقم الحساب.

4- النقر مرتين على المبلغ السابق وإزالته.

5- إدخال المبلغ الجديد المراد سداده.