رابط الاستعلام عن أسماء مستفيدي لجنة المساهمات العقارية

المواطن - الرياض

تواصل لجنة المساهمات العقارية ” تصفية” تسليم المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها عبر الرابط التالي: (هنا).

وكان وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، أوضح أن جهود لجنة تصفية أسفرت عن تسليم أكثر من 94% من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها.

وقال الوزير القصبي إن هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفية تلك المساهمات”.

يذكر أن اللجنة تتشكل برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وكذلك اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما وزير التجارة والاستثمار.

وللجنة مهام متعددة من بينها النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 1426/8/22 هـ وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.

وإسناد أي مساهمة لمصفّ قانوني، إذا رأت اللجنة مسوغًا لذلك، ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة وغيرها من المهام.