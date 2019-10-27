رابط شراء تذاكر عرض الـ WWE ضمن موسم الرياض

المواطن - الرياض

دعا رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، المتحمسين لمشاهدة عرض المصارعة الأشهر عالميًّا WWE في المملكة لشراء التذاكر قبل نفاذها.

وقال تركي آل الشيخ: متحمسين لـ WWE؟ اشتروا تذاكركم قبل ما تخلص.

ويمكن شراء تذاكر حضور عرض الـ WWE ضمن فعاليات موسم الرياض عبر الرابط هنا

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، وصول موسم الرياض إلى 80% من “التارجت” المطلوب منه في آخر الموسم، وذلك بعد مرور 10 أيام فقط من انطلاقه.

وقال تركي آل الشيخ: الحمد لله أن يصل موسم الرياض لـ80% من التارجت المطلوب منه في آخر الموسم من أول 10 أيام وباقي شهرين… ما شاء الله… أشكر كل من ساهم في هذا الموسم… ودعم سيدي ولي العهد ورؤيته وتوجيهاته هي التي ساهمت في هذا بعد توفيق الله سبحانه.

وتستقبل وجهات موسم الرياض المواطن والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة، هي: 1- الرياض بوليفارد 2- واجهة الرياض 3- معرض الرياض للسيارات 4- رياض ونتر وندرلاند 5- ملاعب الرياض 6- الحي الدبلوماسي 7- المربع 8- الملز 9- وادي نمار 10- نبض الرياض 11- رياض سفاري 12- صحارى الرياض.