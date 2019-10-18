رابط معرفة حالة الاستحقاق لدى وزارة الإسكان

رابط معرفة حالة الاستحقاق لدى وزارة الإسكان

2019/10/18
الساعة 9:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

أعادت وزارة الإسكان التذكير بأنه يمكن معرفة حالة الاستحقاق عن طريق الاستحقاق الفوري عبر الرابط التالي: هنا

وأوضحت الإسكان أن في حال كان المواطن مستحقًّا يمكنه الاستفادة من أحد المنتجات مباشرةً وهي: (فيلا- تاون هاوس- شقة- أرض- البناء الذاتي لمن يملك أرضًا- مبادرة الشراء من السوق- تمويل عقاري قائم).

في سياق آخر، قالت وزارة الإسكان: إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عما لا يزيد على المبلغ المذكور، في حالة زيادة سعر المسكن على 850 ألف ريال يدفع المواطن المبلغ الإضافي على الضريبة.

وتابعت وزارة الإسكان أن نتائج حاسبة الدعم تعتبر تقديرية، ووزارة الإسكان غير ملتزمة بهذه النتائج وغير مسؤولة عن تغيرها عند تقديم طلب التمويل السكني المدعوم لدى الممولين المشاركين، بحسب الموقع الرسمي للإسكان.


هل قرأت هذا ؟
  • هذه أسباب ارتفاع أسعار الأراضي في حفرالباطن
    •
  • 5 خطوات لاختيار التمويل العقاري المناسب لك
    •
  • توجيه بتسليم أراضٍ لذوي الشهداء والمصابين في عسير خلال شهر
    •
  • هنا تفاصيل إطلاق 18 مخططًا جديدًا للأراضي المجانية من سكني
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :