رابط نتائج القبول المبدئي لـ مركز العمليات الأمنية 911

المواطن - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي على رتبة (جندي أول – جندي).
وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول زيارة بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي: (هنا).
وقالت الإدارة إن متطلبات الحضور ما يلي:
- الحضور لمقر المقابلة الشخصية بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض في الوقت المحدد لكل طالبة.
- إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر البوابة.
- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة مكبرة منها.
- إحضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها التي تم التقديم بها على الوظيفة مع عدد (2) صور منها مصدقة.
- إحضار أصل الشهادات والدوارات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع (أبشر ـ التوظيف) مع الأساس لمطابقتها، مع ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادقًا عليها من الجهة المشرفة على المعهد أو الكلية مصدر الشهادة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ـ إدارة التعليم).
- إحضار صورة من إشعار درجة القدرات العامة أو التحصيل العلمي الصادر من المركز الوطني للقياس.
- إحضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.
- إحضار ملف لحفظ المتطلبات.
- إحضار قلم أزرق جاف.
- يمنع اصطحاب الهواتف أثناء مراجعة اللجنة.
- يمنع اصطحاب المرافقين.
وأشارت الإدارة إلى أنه على المقبولات مبدئيًا الالتزام بموعد المراجعة مع إحضار جميع المتطلبات.
وقالت الإدارة إنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول: اضغطي هنا