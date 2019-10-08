رابط نتائج القبول المبدئي لـ مركز العمليات الأمنية 911

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي على رتبة (جندي أول – جندي).

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول زيارة بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي: (هنا).

وقالت الإدارة إن متطلبات الحضور ما يلي:

الحضور لمقر المقابلة الشخصية بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض في الوقت المحدد لكل طالبة.

إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر البوابة.

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة مكبرة منها.

إحضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها التي تم التقديم بها على الوظيفة مع عدد (2) صور منها مصدقة.

إحضار أصل الشهادات والدوارات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع (أبشر ـ التوظيف) مع الأساس لمطابقتها، مع ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادقًا عليها من الجهة المشرفة على المعهد أو الكلية مصدر الشهادة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ـ إدارة التعليم).

إحضار صورة من إشعار درجة القدرات العامة أو التحصيل العلمي الصادر من المركز الوطني للقياس.

إحضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

إحضار ملف لحفظ المتطلبات.

إحضار قلم أزرق جاف.

يمنع اصطحاب الهواتف أثناء مراجعة اللجنة.

يمنع اصطحاب المرافقين.

وأشارت الإدارة إلى أنه على المقبولات مبدئيًا الالتزام بموعد المراجعة مع إحضار جميع المتطلبات.

وقالت الإدارة إنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول: اضغطي هنا