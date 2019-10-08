رابط نتائج القبول المبدئي لـ مركز العمليات الأمنية 911
من الكوادر النسائية

رابط نتائج القبول المبدئي لـ مركز العمليات الأمنية 911

2019/10/08
الساعة 2:45 مساءً
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المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي على رتبة (جندي أول – جندي).

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول زيارة بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي: (هنا).

وقالت الإدارة إن متطلبات الحضور ما يلي:

  • الحضور لمقر المقابلة الشخصية بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض في الوقت المحدد لكل طالبة.
  • إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر البوابة.
  • إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة مكبرة منها.
  • إحضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها التي تم التقديم بها على الوظيفة مع عدد (2) صور منها مصدقة.
  • إحضار أصل الشهادات والدوارات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع (أبشر ـ التوظيف) مع الأساس لمطابقتها، مع ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادقًا عليها من الجهة المشرفة على المعهد أو الكلية مصدر الشهادة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ـ إدارة التعليم).
  • إحضار صورة من إشعار درجة القدرات العامة أو التحصيل العلمي الصادر من المركز الوطني للقياس.
  • إحضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.
  • إحضار ملف لحفظ المتطلبات.
  • إحضار قلم أزرق جاف.
  • يمنع اصطحاب الهواتف أثناء مراجعة اللجنة.
  • يمنع اصطحاب المرافقين.

وأشارت الإدارة إلى أنه على المقبولات مبدئيًا الالتزام بموعد المراجعة مع إحضار جميع المتطلبات.

وقالت الإدارة إنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول: اضغطي هنا


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