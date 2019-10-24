رابط وشروط القبول والتسجيل على وظائف الأمن العام

رابط وشروط القبول والتسجيل على وظائف الأمن العام

2019/10/24
الساعة 4:49 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام على رتبة (جندي)، للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم.

– أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– أن ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/02/28هـ، وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/3/03هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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