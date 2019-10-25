رازفان: التتويج بـ أبطال آسيا حلم جماهير #الهلال
مؤكدًا أنه يسعى لاستعادة اللقب القاري

رازفان: التتويج بـ أبطال آسيا حلم جماهير #الهلال

2019/10/25
الساعة 3:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عن سعادته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019، على حساب السد القطري بعد الفوز عليه في الدور نصف النهائي بنتيجة 6/5 بمجموع المباراتين.

وقال رازفان خلال تصريحاته للصحافة الرومانية: “التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا يُعد حلمًا كبيرًا لجماهير الهلال التي تنتظر الفوز باللقب القاري الغائب عن خزائن الزعيم منذ 19 عامًا”.

وأضاف مدرب نادي الهلال قائلًا: “الجماهير هنا لديها هاجس من هذه البطولة التي لم تُحققها، على الرغم من أن الفريق استطاع الوصول إلى المباراة النهائية مرتين آخر 6 سنوات”.

واختتم رازفان تصريحاته للصحافة الرومانية قائلًا: “الهدف الرئيسي للفريق الآن هو تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وهو ما سنعمل عليه بكل قوة”.

ويستضيف الهلال فريق أوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم 9 من نوفمبر المقبل، على استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، وستُقام مباراة العودة في اليابان، يوم 24 من الشهر ذاته.


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