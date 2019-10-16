رازفان: هدفنا الابتعاد بالصدارة واستفدنا من فترة التوقف

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو على استفادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من فترة التوقف الدولي الأخيرة، مشددًا على أن الأزرق يسعى للحفاظ على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال: “مررنا بأسبوع جيد من ناحية الإعداد، واستفدنا من فترة التوقف في تهيئة وإراحة اللاعبين.. جاهزون لخوض مباراة ضمك، ونأمل مواصلة حصد النقاط للابتعاد بالمركز الأول”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد ضمك الذي عُقد، اليوم الأربعاء، قائلًا: “متشوقون لعودة المباريات الرسمية، وخطوة بخطوة نمضي نحو تحقيق أهدافنا”.

وأضاف: “يجبر فريقنا المنافس على خوض المباراة بكل قوة، لذلك جميع مباريات الهلال قوية.. نعمل كمدربين وبمشاركة اللاعبين على دراسة كل فريق سنواجهه جيدًا”.

وعن إصابة عمر خربين، قال رازفان: “الإصابات في كرة القدم طبيعية، وجميع إصابات لاعبي الفريق حدثت في المباريات”.