رازفان وهيون سو يؤكدان صعوبة مباراة الهلال والسد

المواطن - مروة نبيل - تصوير : خالد الحمودي‎

أكد المدير الفني للزعيم، الروماني رازفان لوشيسكو، والنجم الكوري الجنوبي جانغ هيون سو على صعوبة مباراة الهلال والسد القطري، على الرغم من تحقيق الأزرق لفوز كبير بنتيجة 4/1 في لقاء الذهاب.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره السد القطري على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، يوم غد الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتحدث رازفان عن مباراة الهلال والسد القطري قائلًا: “نعم فزنا بنتيجة 4-1 في الذهاب لكننا نواجه السد، وهو أحد أقوى الفرق في آسيا. فريق يلعب بأسلوب الاستحواذ ولم يفقد الأمل في التأهل”.

وتابع المدرب الروماني خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال والسد القطري قائلًا: “نعلم أننا نواجه النصر في المباراة القادمة، لكن لا شيء أهم من مباراة الغد. بالطبع سنلعب بكل قوتنا ويجب أن نكون في قمة التركيز”.

وفي السياق ذاته، علق هيون سو على مباراة الهلال والسد القطري قائلًا: “مباراة الغد مهمة جدًّا وعلينا الفوز فيها.. نحن نملك لاعبين مميزين، ونحتاج إلى الثقة والتركيز، بالإضافة إلى مساندة جماهيرنا بفعالية”.

وأضاف المدافع الكوري الجنوبي قائلًا: “ندرك صعوبة مباراة الهلال والسد القطري غدًا، واستعدينا لخوضها خلال الأيام الماضية.. وجاهزون لحسم مباراة الهلال والسد القطري، والظفر ببطاقة التأهل إلى النهائي الآسيوي”.