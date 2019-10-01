رازفان يدفع بالقوة الضاربة في مباراة الهلال والسد

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الروماني رازفان لوسيسكو عن تشكيلة الزعيم الأساسية في مباراة الهلال والسد القطري التي ستنطلق، بعد قليل.

ويحتضن ملعب “جاسم بن حمد” في الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الهلال والسد القطري ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

الهلال والسد

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال والسد القطري كالتالي؛ عبدالله المعيوف، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، محمد كنو، سلمان الفرج، سيباستينا جيوفينكو، سالم الدوسري، أندريه كاريلو وبافيتيمبي جوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة الهلال والسد القطري اليوم، كل من؛ محمد الواكد، عبدالله الحافظ، حسن كادش، عبدالله عطيف، محمد الشلهوب، هتان باهبري وصالح الشهري.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال والسد القطري اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والمنافسة على اللقب القاري.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق القطري في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الهلال والسد اليوم، نظرًا لصعوبة مواجهة الزعيم على ملعبه ووسط جمهور في لقاء الإياب.